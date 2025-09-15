Pietragalla, théâtre du corps La Souterraine

Pietragalla, théâtre du corps La Souterraine vendredi 24 avril 2026.

Pietragalla, théâtre du corps

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans un futur proche où la technologie règne en maître, Don Quichotte décide de vivre sa vie comme dans les livres. Accompagné de son fidèle compagnon Sancho Panza, il se rêve en défenseur des opprimés et invente sa vie par ses exploits. Les deux complices vont vivre des aventures fantastiques ils luttent contre les géants numériques et les moulins à données, devenant malgré eux de véritables icônes de l’internet.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault signent une nouvelle chorégraphie, pour 18 danseuses et danseurs, opposant l’humain à la machine, des mouvements saccadés au lyrisme des deux protagonistes, le contrôle des esprits à la volonté de transcender le monde. Dans cette nouvelle version, le comique de Don Quichotte dessine une réponse à l’absurdité contemporaine, une poésie du désordre, un appel au rire philosophique. .

L’événement Pietragalla, théâtre du corps La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien