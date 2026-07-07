Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

PILATES PARENTS ENFANTS

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez le pilate parent-enfant !

Un moment de bien-être à partager ! Découvrez le pilate parent-enfant une activité douce, ludique et accessible à tous, par Pep’s et Forme. .

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English :

Discover parent-child Pilates!

L’événement PILATES PARENTS ENFANTS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT