STAND DE SOUVENIRS PHOTO Saint-André-de-Sangonis
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
STAND DE SOUVENIRS PHOTO
Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Passez devant l’objectif d’une étudiante en photographie, et repartez avec votre plus beau sourire !
Un p’tit look, un fond stylé, un accessoire rigolo…clic ! Passez devant l’objectif d’une étudiante en photographie, et repartez avec votre plus beau sourire ! .
Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41
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English :
Step in front of a photography student’s camera, and walk away with your best smile!
L’événement STAND DE SOUVENIRS PHOTO Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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