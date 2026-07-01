Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

STAND DE SOUVENIRS PHOTO

Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Passez devant l’objectif d’une étudiante en photographie, et repartez avec votre plus beau sourire !

Un p’tit look, un fond stylé, un accessoire rigolo…clic ! Passez devant l’objectif d’une étudiante en photographie, et repartez avec votre plus beau sourire ! .

Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English :

Step in front of a photography student’s camera, and walk away with your best smile!

L’événement STAND DE SOUVENIRS PHOTO Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT