SOIRÉE J’PEUX PAS, J’AI CROCHET Saint-André-de-Sangonis
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
SOIRÉE J’PEUX PAS, J’AI CROCHET
Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Soirée conviviale, apéritif partagé et musical sur le thème du crochet !
Soirée conviviale, apéritif partagé et musical sur le thème du crochet. Le défi ? 2h pour se lancer dans le crochetage ou l’apprentissage de la technique, afin de réaliser un carré aux couleurs et motif de son choix. Ramène ta laine et ton crochet, nous pourrons dépanner du matériel si besoin. .
Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41
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English :
A fun evening with shared appetizers and music, all centered around the theme of crochet!
L’événement SOIRÉE J’PEUX PAS, J’AI CROCHET Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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