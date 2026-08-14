Pinocchio Crozon
dimanche 7 février 2027 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Pinocchio
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 17:00:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07 2027-02-08
Pinocchio
Théâtre de Papier
Gepetto, un joyeux petit vieux , sculpte un morceau de bois pour en faire une marionnette extraordinaire. Le papa de cette marionnette a tout prévu il est pauvre, elle pourra lui rapporter de l’argent. Mais, à son grand étonnement, au fur et à mesure que Gepetto travaille, la marionnette prend vie et s’enfuit. Naïve, cruelle et irrévérencieuse, elle s’engage alors dans un parcours semé d’embûches qui la transformera finalement en petit garçon de chair et d’os .
Adaptation et mise en scène Armel Petitpas
Jeu Armel Petitpas, Stefano Amori, Luca Lomazzi
Interprétation Erwan Salmon et Fabien Cariou (en alternance)
À partir de 8 ans
Durée 1h
Tarifs 10€ / 6€ .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Pinocchio Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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