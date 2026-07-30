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PINS Seniors (Point Information Nantes Solidaire Seniors) Espace seniors La Locomotive Nantes

vendredi 2 octobre 2026 · Espace seniors La Locomotive · Nantes

PINS Seniors (Point Information Nantes Solidaire Seniors) Espace seniors La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Espace seniors La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuits Inscription recommandée

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 10:00 – 11:00
Gratuit : oui Gratuits Inscription recommandée Senior – Age maximum : 99 

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail : Ou s’informer ? A qui s’adresser ?Se divertir et s’investirBien vivre chez soiChanger de lieu de viePrendre soin de soiÊtre aidéÊtre et se reconnaître aidant C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

Espace seniors La Locomotive Nantes 44300
06 33 22 40 54


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