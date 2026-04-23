Pintxo pote et concert Route de Serres Ascain

Ascain

Pintxo pote et concert

Route de Serres Chapelle de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un pintxo pote sera proposé sur place dès 19h (pintxo, talo, frites, boissons) et les portes de la chapelle ouvriront à 20h pour le concert.

Concert d’Indigo, Pauline Junquet et Berçaitz anaiak

Les places seront limitées, c’est pourquoi une permanence sera effectuée pour prendre les inscriptions, le 22 mai de 19h à 21h, au restaurant Xoko Ona. .

Route de Serres Chapelle de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 62 54

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English : Pintxo pote et concert

L’événement Pintxo pote et concert Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque