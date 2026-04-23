Pintxo pote et concert Route de Serres Ascain
Pintxo pote et concert Route de Serres Ascain samedi 30 mai 2026.
Ascain
Pintxo pote et concert
Route de Serres Chapelle de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un pintxo pote sera proposé sur place dès 19h (pintxo, talo, frites, boissons) et les portes de la chapelle ouvriront à 20h pour le concert.
Concert d’Indigo, Pauline Junquet et Berçaitz anaiak
Les places seront limitées, c’est pourquoi une permanence sera effectuée pour prendre les inscriptions, le 22 mai de 19h à 21h, au restaurant Xoko Ona. .
Route de Serres Chapelle de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 62 54
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English : Pintxo pote et concert
L’événement Pintxo pote et concert Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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