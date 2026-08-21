Pionnières ! par DELAURENTIS, Alhambra, Genève
dimanche 4 octobre 2026 · Alhambra · Genève
Informations pratiques
Pionnières ! par DELAURENTIS Dimanche 4 octobre, 20h00 Alhambra
Divers tarifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T20:00:00+02:00 – 2026-10-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T20:00:00+02:00 – 2026-10-04T22:30:00+02:00
PIONNIÈRES ! PAR DELAURENTIS
Une collaboration Electron Festival × Les Créatives — Première suisse
Une création audiovisuelle de DeLaurentis, réécrivant l’histoire de la musique électronique au féminin, et dédiée à celles qui l’ont bâtie, loin des projecteurs.
Il y a les figures célébrées de l’électronique. Et puis celles qui ont tout inventé sans toujours entrer dans l’histoire. Avec « Pionnières ! », créée pour les 50 ans du Printemps de Bourges, DeLaurentis remet les pendules à l’heure.
D’Éliane Radigue à Suzanne Ciani, en passant par Daphne Oram, Delia Derbyshire, Wendy Carlos, Laurie Anderson ou Björk, la compositrice tisse un récit sonore qui dépasse l’hommage pour révéler leur influence toujours vivace.
Seule sur scène avec ses machines, dont un rare ARP 2500, elle mêle performance, archives et créations visuelles développées avec Sony CSL. Plus qu’un concert, « Pionnières ! » s’impose comme une expérience immersive où mémoire et futur dialoguent.
Horaires (sous réserve de modifications) :
Portes : 19h00
Concert : 20h00
Contact (organisateur) : billetterie@headfun.ch
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://discover.smeetz.com/fr/product/b2b/76929/booking/pionnieres-par-delaurentis?referrer=Alhambra&utm_medium=smeetzReferralLink&productId=76929&codes=NFX4KZMC&cats=162295&set_ticket=162295 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@headfun.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Electron Festival × Les Créatives présentent : Pionnières ! par DeLaurentis en concert à l’Alhambra, le 04 octobre 2026
©DominiqueGau
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