PIPA SOL « 30 ans de marionnettes : créations et formations », Chalet de Denouval, Andrésy

Informations pratiques

PIPA SOL « 30 ans de marionnettes : créations et formations » 19 et 20 septembre Chalet de Denouval Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

PIPA SOL « 30 ans de marionnettes : créations et formations »

C’est une exposition interactive et festive pour fêter les 30 ans de PIPA SOL, combinant un parcours visuel d’archives, des démonstrations de marionnettes en direct et un repas partagé convivial façon auberge espagnole.

Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy Andrésy 78570 Andrésy-Rive Gauche Yvelines Île-de-France 01 39 27 11 00 http://www.andresy.com Annexe du manoir qui fut construit entre 1904 et 1908, à l’instigation de sa propriétaire Madame Sarah Hershey Marsh, par Pierre Sardou architecte en chef des Monuments historiques et fils du dramaturge Victorien Sardou.De 1945 à 1949 la propriété du manoir de Denouval fut une maison d’enfants, un lieu d’accueil et de vie pour les enfants juifs de déportés.

En septembre 2009, la compagnie Pipa Sol entre en résidence au chalet de Denouval, découvre ce pan de l’histoire et donne naissance à un spectacle de mémoire « Valises d’enfance » Bus 11 – Poissy-Maurecourt – arrêt Flore ; place de stationnement dans la rue.

PIPA SOL « 30 ans de marionnettes : créations et formations »