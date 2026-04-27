Pique-nique au Champagne Yves Jacques Champagne Yves Jacques Baye

Baye

Pique-nique au Champagne Yves Jacques

Champagne Yves Jacques 1 rue de Montperthuis Baye Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Le Champagne Yves Jacques, propriétaire-récoltant, vous convie à une journée conviviale, le dimanche 24 mai 2026, au cœur de son domaine.

Au programme départ d’une randonnée à 10h, suivi d’un apéritif au champagne offert et d’une visite de cave l’après-midi. Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment unique entre vignes et bonne humeur ! .

Champagne Yves Jacques 1 rue de Montperthuis Baye 51270 Marne Grand Est

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English : Pique-nique au Champagne Yves Jacques

L’événement Pique-nique au Champagne Yves Jacques Baye a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne