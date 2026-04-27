Pique-nique au Champagne Yves Jacques Champagne Yves Jacques Baye
Pique-nique au Champagne Yves Jacques Champagne Yves Jacques Baye dimanche 24 mai 2026.
Baye
Pique-nique au Champagne Yves Jacques
Champagne Yves Jacques 1 rue de Montperthuis Baye Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Le Champagne Yves Jacques, propriétaire-récoltant, vous convie à une journée conviviale, le dimanche 24 mai 2026, au cœur de son domaine.
Au programme départ d’une randonnée à 10h, suivi d’un apéritif au champagne offert et d’une visite de cave l’après-midi. Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment unique entre vignes et bonne humeur ! .
Champagne Yves Jacques 1 rue de Montperthuis Baye 51270 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pique-nique au Champagne Yves Jacques
L’événement Pique-nique au Champagne Yves Jacques Baye a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne