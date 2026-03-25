Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin Hameau d’Andecy Baye

Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin

Hameau d’Andecy Château d’Andecy Baye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez vivre l’histoire et l’évolution du pigeonnier d’Andecy aux côtés d’Arnaud Sarrazin pour une conférence exceptionnelle sur les pigeonniers de la Marne.Tout public

Abbaye d’Andecy Hameau d’Andecy, Baye

Venez vivre l’histoire et l’évolution du pigeonnier d’Andecy aux côtés d’Arnaud Sarrazin pour une conférence exceptionnelle sur les pigeonniers de la Marne.

Visite de la chapelle bioclimatique ainsi que l’Abbaye d’Andecy. .

Hameau d’Andecy Château d’Andecy Baye 51270 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72

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English : Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin

Come and experience the history and evolution of the Andecy dovecote alongside Arnaud Sarrazin for an exceptional lecture on the dovecotes of the Marne.

L’événement Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin Baye a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne