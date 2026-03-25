Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin Hameau d’Andecy Baye
Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin Hameau d’Andecy Baye samedi 23 mai 2026.
Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin
Hameau d’Andecy Château d’Andecy Baye Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez vivre l’histoire et l’évolution du pigeonnier d’Andecy aux côtés d’Arnaud Sarrazin pour une conférence exceptionnelle sur les pigeonniers de la Marne.Tout public
Abbaye d’Andecy Hameau d’Andecy, Baye
Venez vivre l’histoire et l’évolution du pigeonnier d’Andecy aux côtés d’Arnaud Sarrazin pour une conférence exceptionnelle sur les pigeonniers de la Marne.
Visite de la chapelle bioclimatique ainsi que l’Abbaye d’Andecy. .
Hameau d’Andecy Château d’Andecy Baye 51270 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72
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English : Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin
Come and experience the history and evolution of the Andecy dovecote alongside Arnaud Sarrazin for an exceptional lecture on the dovecotes of the Marne.
L’événement Printemps du Patrimoine Le pigeonnier d’Andecy par Arnaud Sarrazin Baye a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne
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