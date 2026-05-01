Pique-nique chez le vigneron Domaine Beck Epfig

Epfig

Pique-nique chez le vigneron Domaine Beck

79 rue Sainte Marguerite Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-24 11:45:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Repas tiré du sac. L’après-midi Quizz sur les Vins & Crémants d’Alsace Tour de cave Immersion dans les vignes Explication sur nos démarches biologiques et biodynamiques.

Programme de la journée

11h45 Accueil au domaine

12h00 Apéritif offert suivi du repas pique-nique tiré du sac, accompagné d’une sélection de nos Vins & Crémants d’Alsace (muni de votre carte service des vins*)

• Tables et bancs à disposition.

• Local abrité en cas de pluie, vent, excès de soleil

• Barbecue au cep de vigne pour vos grillades (Pensez à vos outils de cuisson !)

• Pique-nique éco-responsable ¿¿ apportez votre repas et de la vaisselle réutilisable.

Triez sur place, et repartez avec ce qui ne se recycle pas.

• Coloriage du vigneron, chamboule-tout, balançoire et jeux de société pour les enfants, sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents.

• Possibilité d’acheter des bouteilles fraîches pour accompagner votre repas, ainsi que eau, café, jus, glace, gâteau,….

12h00-15h00 Dégustation de notre sélection de vins

• Bar à Crémant Bar à Vins Bar à Soft

14h30 Quizz du vigneron

15h00 Une expérience plus intime et approfondie pour aller plus loin dans la découverte de nos Vins & Crémants d’Alsace et de notre savoir-faire

• Visite commentée d’une vigne cultivée en agriculture biologique et en biodynamie attenante au domaine avec présentation du travail à la vigne et présentation du matériel de biodynamie et de conduite du vignoble

• Visite détaillée du pressoir, de la cave et du chai à barriques

16h00 Visite guidée de la Chapelle Sainte Marguerite, joyau de l’Art Roman

Tarif

– Adulte 10€/personne (1 carte de service des vins offerte)

– Enfant moins de 18 ans gratuit

– Carte service des vins supplémentaire 10€ 0 .

79 rue Sainte Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 01 58 53 vins@francisbeck.com

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English :

Packed lunch. Afternoon: Alsace Wines & Crémants quiz Cellar tour Vineyard immersion Explanation of our organic and biodynamic approach.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Beck Epfig a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr