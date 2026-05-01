Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim
Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim dimanche 24 mai 2026.
Wolxheim
Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller
14 rue de l’église Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Balade dans le vignoble, visite de cave et jeux pour enfants. Pensez à apporter votre pique-nique ! .
14 rue de l’église Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 88 59 vins.zoeller@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig