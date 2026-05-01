Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim

Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 14 rue de l'église

Ville : 67120 Wolxheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Wolxheim

Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller

14 rue de l’église Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Balade dans le vignoble, visite de cave et jeux pour enfants. Pensez à apporter votre pique-nique !   .

14 rue de l’église Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 88 59  vins.zoeller@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

À voir aussi à Wolxheim (Bas-Rhin)