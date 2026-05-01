Wolxheim

Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller

14 rue de l’église Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Balade dans le vignoble, visite de cave et jeux pour enfants. Pensez à apporter votre pique-nique ! .

14 rue de l’église Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 88 59 vins.zoeller@wanadoo.fr

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English :

L’événement Pique-nique chez le vigneron Maison Zoeller Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig