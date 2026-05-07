Pique Nique des Lumières Château de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire

Ferney-Voltaire

Pique Nique des Lumières

Château de Ferney-Voltaire Allée du château Ferney-Voltaire Ain

Tarif : – – EUR

moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez à la troisième édition du Pique-Nique des Lumières au château de Voltaire !

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Château de Ferney-Voltaire Allée du château Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 40 53 21 chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

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English : Pique Nique des Lumières

Take part in the third Pique-Nique des Lumières at the Château de Voltaire!

L’événement Pique Nique des Lumières Ferney-Voltaire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Gex