Pique Nique des Lumières Château de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire
Pique Nique des Lumières Château de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire samedi 13 juin 2026.
Ferney-Voltaire
Pique Nique des Lumières
Château de Ferney-Voltaire Allée du château Ferney-Voltaire Ain
Tarif : – – EUR
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Participez à la troisième édition du Pique-Nique des Lumières au château de Voltaire !
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Château de Ferney-Voltaire Allée du château Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 40 53 21 chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr
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English : Pique Nique des Lumières
Take part in the third Pique-Nique des Lumières at the Château de Voltaire!
L’événement Pique Nique des Lumières Ferney-Voltaire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Gex
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