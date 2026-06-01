Saillat-sur-Vienne

Pique nique et feu d’artifice

Plan d’eau Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion d’une soirée festive placée sous le signe de la convivialité, la commune de Saillat-sur-Vienne vous invite à partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Avant le grand spectacle, profitez d’une ambiance animée avec la présence du Limouzik’Band, qui rythmera la soirée dans la bonne humeur. Installez-vous confortablement pour un pique-nique, laissez-vous tenter par les saveurs proposées par le food truck ou par les gourmandises de la buvette. À la tombée de la nuit, place à l’émerveillement avec un feu d’artifice haut en couleur qui illuminera le ciel et fera briller les yeux des petits comme des grands. Une soirée pleine de joie, de partage et de souvenirs lumineux à ne pas manquer ! .

Plan d’eau Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 45 62 39 eliane.kerkez@laposte.net

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English : Pique nique et feu d’artifice

L’événement Pique nique et feu d’artifice Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin