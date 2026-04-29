Pique-Nique Insolite du Vendangeur Rosheim

Rosheim

Pique-Nique Insolite du Vendangeur

45 avenue de la Gare Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 10:30:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Partagez un moment convivial au cœur des vignes de Rosheim avec le chef Hubert Maetz balade gourmande avec les vendangeurs, dégustations, sanglier à la broche et desserts. Un pique-nique insolite au goût d’Alsace ! Une solution de repli est prévue en cas de conditions météorologiques défavorables.

Venez comme vous êtes, en famille, entre amis, … pour partager ce moment convivial comme on les aime !

Le chef Hubert Metz vous convie au Pique-Nique Insolite du Vendangeur une immersion gustative au cœur du Domaine Viticole du Rosenmeer, sur les côteaux de Rosheim.

Rendez-vous à 10h30 devant le restaurant le Rosenmeer, point de départ de la balade instructive et gustative en compagnie des vendangeurs, qui partageront avec vous leurs anecdotes et récits de vendanges.

En chemin, vous dégusterez le vin nouveau du Domaine, accompagné de charcuterie maison et d’une bonne soupe chaude garnie de ses fameuses saucisses.

Au l’arrivée, un sanglier à la broche vous attendra, de quoi réchauffer vos mains et ravir vos papilles autour du feu. Pour conclure en douceur, une farandole de desserts vous sera proposée.

Programme

– 10h30 départ de la balade vers le vignoble (rdv au Restaurant le Rosenmeer, 45 Avenue de la Gare à Rosheim)

– 12h00 dégustation sous forme de buffet concocté par le chef Hubert Maetz et son équipe

Informations pratiques

– Prévoir des chaussures et une tenue adaptée à la météo du jour.

– En cas de météo capricieuse, une solution de repli est prévue.

Cet événement s’inscrit dans l’opération Vos Dîners Insolites en Alsace , organisée en partenariat avec la Fédération des Chefs d’Alsace, l’Association Étoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

45 avenue de la Gare Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 43 29 info@le-rosenmeer.fr

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English :

Share a convivial moment in the heart of the Rosheim vineyards with chef Hubert Maetz: gourmet stroll with the grape-pickers, tastings, wild boar on the spit and desserts. An unusual picnic with a taste of Alsace! A fallback solution is available in case of bad weather.

L’événement Pique-Nique Insolite du Vendangeur Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile