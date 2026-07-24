Informations pratiques

Graissessac

PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE

Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Pique-nique Géant de MASC-34 ou chacun amène à boire et à manger

RDV Plateau Sainte-Barbe à 9h00

Réservation obligatoire au 07 70 00 01 41

A la demande générale après le succès de la première journée, retrouvons nous pour un nouveau moment de convivialité, de partages et d’amitiés !

Pique-nique Géant de MASC-34 ou chacun amène à boire et à manger

RDV Plateau Sainte-Barbe à 9h00

Réservation obligatoire au 07 70 00 01 41

A la demande générale après le succès de la première journée, retrouvons nous pour un nouveau moment de convivialité, de partages et d’amitiés ! .

Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 70 00 01 41

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English : PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE

MASC-34 Giant Picnic—Everyone Brings Their Own Food and Drinks

Meet at Plateau Sainte-Barbe at 9:00 a.m.

Reservations required at 07 70 00 01 41

By popular demand following the success of the first event, let’s get together again for another fun-filled day of fellowship, sharing, and friendship!

L’événement PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE Graissessac a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB