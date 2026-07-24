PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE Graissessac
mardi 18 août 2026 · Graissessac
Informations pratiques
Graissessac
PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE
Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Pique-nique Géant de MASC-34 ou chacun amène à boire et à manger
RDV Plateau Sainte-Barbe à 9h00
Réservation obligatoire au 07 70 00 01 41
A la demande générale après le succès de la première journée, retrouvons nous pour un nouveau moment de convivialité, de partages et d’amitiés !
Pique-nique Géant de MASC-34 ou chacun amène à boire et à manger
RDV Plateau Sainte-Barbe à 9h00
Réservation obligatoire au 07 70 00 01 41
A la demande générale après le succès de la première journée, retrouvons nous pour un nouveau moment de convivialité, de partages et d’amitiés ! .
Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 70 00 01 41
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English : PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE
MASC-34 Giant Picnic—Everyone Brings Their Own Food and Drinks
Meet at Plateau Sainte-Barbe at 9:00 a.m.
Reservations required at 07 70 00 01 41
By popular demand following the success of the first event, let’s get together again for another fun-filled day of fellowship, sharing, and friendship!
L’événement PIQUE NIQUE PARTAGÉ JEUX MUSIQUE Graissessac a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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