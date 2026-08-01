Pique-nique sous les étoiles Zone Écopôle Terrain d’aéromodélisme Bouzonville

Informations pratiques

Bouzonville

Pique-nique sous les étoiles

Zone Écopôle Terrain d’aéromodélisme Route de Sarrelouis Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

À l’occasion de l’éclipse prévue ce 12 aout, la Ville de Bouzonville vous invite à une soirée exceptionnelle sous le signe des étoiles et de l’astronomie !

Au programme de cette soirée magique une animation musicale sera assurée par un DJ dès 19H, puis suivie de l’observation de l’éclipse solaire dès 19H21 (Pensez à amener vos lunettes !) avec moment fort pour l’éclipse totale à 21H07; à 21H15 sera narré le conte Le Chemin des Étoiles, Contes et légendes du Ciel et de la Lune , par Stéphane Kneubuhler.

La soirée se conclura à 22h00 avec le Ballet des étoiles filantes lumineuses proposé par Les Ailes de la Nied, suivi d’une observation des étoiles filantes.

Une restauration sera assurée sur place tout au long de la soirée.

N’oubliez pas vos lunettes spéciales éclipse pour protéger vos yeux (attention, c’est très important et aucune paire ne sera vendue sur place!), ainsi que votre couverture pour vous installer confortablement durant cette nuit sous les étoiles.Tout public

0 .

Zone Écopôle Terrain d’aéromodélisme Route de Sarrelouis Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate the solar eclipse scheduled for August 12, the City of Bouzonville invites you to an exceptional evening under the stars and dedicated to astronomy!

On the program for this magical evening: a DJ will provide musical entertainment starting at 7:00 p.m., followed by solar eclipse viewing beginning at 7:21 p.m. (Don’t forget to bring your eclipse glasses!) with the highlight being the total eclipse at 9:07 p.m.; At 9:15 PM, Stéphane Kneubuhler will narrate the story “The Path of the Stars: Tales and Legends of the Sky and the Moon.”

The evening will conclude at 10:00 PM with the “Ballet of the Shining Shooting Stars” presented by Les Ailes de la Nied, followed by shooting star viewing.

Food and drinks will be available on-site throughout the evening.

Don’t forget your special eclipse glasses to protect your eyes (please note: this is very important, and no glasses will be sold on site!), as well as a blanket to get comfortable under the stars tonight.

L’événement Pique-nique sous les étoiles Bouzonville a été mis à jour le 2026-07-28 par TROIS FRONTIERES TOURISME