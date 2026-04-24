Hauteville-sur-Mer

Pique-nique sur la digue & concert

Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Pique-nique sur la digue avec concert.

RDV à 19h près de la cale du centre à Hauteville-sur-Mer.

Tables et bancs fournis par l’association La Festiv’Hautaise

Mercredi 8 juillet Aurore Baker

Mercredi 15 juillet Aurélien

Mercredi 22 juillet Flo

Mercredi 29 juillet Thibaut Lebreton

Mercredi 05 août Jean-Pierre Saint

Mercredi 12 août trio d’as

Mercredi 19 août &ric Peltier .

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Pique-nique sur la digue & concert

L’événement Pique-nique sur la digue & concert Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme