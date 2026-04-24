Pique-nique sur la digue & concert Hauteville-sur-Mer
Pique-nique sur la digue & concert Hauteville-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Pique-nique sur la digue & concert
Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pique-nique sur la digue avec concert.
RDV à 19h près de la cale du centre à Hauteville-sur-Mer.
Tables et bancs fournis par l’association La Festiv’Hautaise
Mercredi 8 juillet Aurore Baker
Mercredi 15 juillet Aurélien
Mercredi 22 juillet Flo
Mercredi 29 juillet Thibaut Lebreton
Mercredi 05 août Jean-Pierre Saint
Mercredi 12 août trio d’as
Mercredi 19 août &ric Peltier .
Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Pique-nique sur la digue & concert
L’événement Pique-nique sur la digue & concert Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme
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