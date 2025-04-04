PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO départ Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf
PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO départ Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf vendredi 24 juillet 2026.
Paimbœuf
PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO
départ Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Rejoignez un atelier cuisine pour confectionner un pique-nique zéro déchet, puis partez à vélo (avec votre propre vélo) en direction de Saint-Brevin.
Une pause jeux de plage viendra agrémenter cette belle journée entre gourmandise, détente et activité physique.
Inscription jusqu’au 17/07 A partir de 8 ans Ramenez couverts et boites Allergies à préciser .
départ Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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