Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO départ Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO départ Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : départ Centre Socioculturel Mireille Moyon

Adresse : 33 Boulevard Dumesnildot

Ville : 44560 Paimbœuf

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Paimbœuf

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO

départ Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Rejoignez un atelier cuisine pour confectionner un pique-nique zéro déchet, puis partez à vélo (avec votre propre vélo) en direction de Saint-Brevin.

Une pause jeux de plage viendra agrémenter cette belle journée entre gourmandise, détente et activité physique.

Inscription jusqu’au 17/07 A partir de 8 ans Ramenez couverts et boites Allergies à préciser   .

départ Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77  secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET ET VÉLO Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin

À voir aussi à Paimbœuf (Loire-Atlantique)