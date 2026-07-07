Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont
mardi 7 juillet 2026 · Saint-Nicolas-d'Aliermont
Informations pratiques
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Pique-niques culturels
29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Mardi 7 juillet dès 18h, rendez-vous à l’École de musique Lili Boulanger pour un Pique-nique Culturel gratuit à Saint-Nicolas-d’Aliermont.
Dès 18h, profitez d’un accueil ponctué de surprises artistiques avant un pique-nique partagé. À 20h30, la Compagnie La Lorgnette présentera le spectacle Vertige de Gilbert Rault.
Apportez votre pique-nique des tables, des bancs et des chaises seront mis à votre disposition pour partager ce moment convivial en plein air. .
29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie communication@mairie-sna.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pique-niques culturels
L’événement Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des Falaises du Talou
À voir aussi à Saint-Nicolas-d'Aliermont (Seine-Maritime)
- Terrasses musicales Saint-Nicolas-d’Aliermont 10 juillet 2026
- Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont 24 juillet 2026
- Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont 31 juillet 2026
- Terrasses musicales Saint-Nicolas-d’Aliermont 28 août 2026
- Visite libre : on a entendu chanter les oiseaux, Musée de l’horlogerie, Saint-Nicolas-d’Aliermont 18 septembre 2026