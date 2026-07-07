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Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Nicolas-d'Aliermont

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
29 Rue des Canadiens
Ville
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Nicolas-d’Aliermont

Pique-niques culturels

29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Mardi 7 juillet dès 18h, rendez-vous à l’École de musique Lili Boulanger pour un Pique-nique Culturel gratuit à Saint-Nicolas-d’Aliermont.

Dès 18h, profitez d’un accueil ponctué de surprises artistiques avant un pique-nique partagé. À 20h30, la Compagnie La Lorgnette présentera le spectacle Vertige de Gilbert Rault.

Apportez votre pique-nique des tables, des bancs et des chaises seront mis à votre disposition pour partager ce moment convivial en plein air.   .

29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie   communication@mairie-sna.fr

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English : Pique-niques culturels

L’événement Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des Falaises du Talou

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