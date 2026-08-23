Pique & pique & Colégram Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre

mardi 20 octobre 2026 · Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage · Athis-Val de Rouvre

Informations pratiques

Athis-Val de Rouvre

Pique & pique & Colégram

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Lieu-dit Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Lors d’une balade, les sens en éveil, écoutez, observez et touchez tout ce qui pique, gratouille ou chatouille….

Dès 4 ans

Prévoir les chaussures de marche.

Sur réservation .

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Lieu-dit Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Pique & pique & Colégram

L’événement Pique & pique & Colégram Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-08-23 par Flers agglo