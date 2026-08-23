Pique & pique & Colégram Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre
mardi 20 octobre 2026 · Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage · Athis-Val de Rouvre
Informations pratiques
Athis-Val de Rouvre
Pique & pique & Colégram
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Lieu-dit Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Lors d’une balade, les sens en éveil, écoutez, observez et touchez tout ce qui pique, gratouille ou chatouille….
Dès 4 ans
Prévoir les chaussures de marche.
Sur réservation .
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Lieu-dit Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
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English : Pique & pique & Colégram
L’événement Pique & pique & Colégram Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-08-23 par Flers agglo
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