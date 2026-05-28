Piscine tournesol, Piscine Jacques-Magnier, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Piscine tournesol Samedi 19 septembre, 10h00 Piscine Jacques-Magnier Puy-de-Dôme

Présence d’une interprète en langue des signes française, en collaboration avec Dixit interprétation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Embarquez à bord de la piscine Tournesol Jacques-Magnier, étonnante soucoupe volante des années 1970. Cette visite guidée vous plongera dans l’histoire d’une architecture emblématique du programme des « 1000 piscines ».

La visite sera doublée en langue des signes par une interprète en langue des signes française, en collaboration avec Dixit interprétation.

Piscine Jacques-Magnier 13 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Plaine Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnevolcans.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}]

Embarquez à bord de la piscine Tournesol Jacques-Magnier, étonnante soucoupe volante des années 1970. Cette visite guidée vous plongera dans l’histoire d’une architecture emblématique du programme « …

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