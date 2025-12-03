Pitchouns 15e festival pour le jeune public Montée Noailles Hyères

Pitchouns 15e festival pour le jeune public

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Début : Samedi 2025-12-03

fin : 2025-12-21

2025-12-03

Chasse aux trésors, ateliers jeune public (6-10 ans, 8-12 ans et 13-16 ans), château gonflable villa Noailles, visites des expositions adaptées au jeune public, boutique de Noël.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 97 mediation@villanoailles-hyeres.com

English :

Treasure hunt, workshops for young audiences (6-10, 8-12 and 13-16 years), bouncy castle at Villa Noailles, exhibition tours adapted for young audiences, Christmas boutique.

German :

Schatzsuche, Workshops für junges Publikum (6-10 Jahre, 8-12 Jahre und 13-16 Jahre), Hüpfburg Villa Noailles, Besuche der Ausstellungen, die für ein junges Publikum geeignet sind, Weihnachtsboutique.

Italiano :

Caccia al tesoro, laboratori per il pubblico giovane (6-10, 8-12 e 13-16 anni), castello gonfiabile a Villa Noailles, visite alle mostre adattate al pubblico giovane, negozio di Natale.

Espanol :

Búsqueda del tesoro, talleres para el público joven (6-10, 8-12 y 13-16 años), castillo hinchable en Villa Noailles, visitas de exposiciones adaptadas al público joven, tienda de Navidad.

