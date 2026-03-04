PïU – Cirque des Petites Natures, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

PïU – Cirque des Petites Natures Samedi 13 juin, 13h30 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Samedi 13 juin – 10h30

Nous sommes à 4 538 m d’altitude. Rousse a fui la basse-cour pour s’installer dans les grandes étendues enneigées. Gratter, picorer, pondre, couver : elle en avait marre du train-train quotidien du poulailler.

Elle y a rencontré Ours, paisible plantigrade toujours à l’écoute !

Mais Rousse a un rêve secret : elle voudrait être un aigle royal, grand rapace du ciel.

Dans un dialogue avec le public, sur des pentes enneigées, Rousse se livre, Ours écoute.

Un spectacle de poils et de plumes pour être qui on est, assumer nos folies et nos rêves !

Un spectacle pour croire en soi et apprendre à vivre ensemble avec nos différences.

Par : Camille Magand.

Avec : Camille Magand et Cécile Fradet (en remplacement de Juliette Frenillot).

Création musicale : Hugo Perrot.

Regard extérieur / dramaturgie : Louise Tardif et Benjamin De Mattéïs.

Médiathèque Saint-Exupéry

Durée : 20 min – Dès la naissance

Sur inscription au 05 36 25 20 01

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 01

Un spectacle de poils et de plumes pour être qui on est, assumer nos folies et nos rêves !