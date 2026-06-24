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Pizzas & Concert Rock N’Rooster Ferme de la Batailleuse Rochejean

Pizzas & Concert Rock N’Rooster Ferme de la Batailleuse Rochejean vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Ferme de la Batailleuse
Adresse
16 Rue de la Fontaine
Ville
25370 Rochejean
Département
Doubs
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Rochejean

Pizzas & Concert Rock N’Rooster

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez déguster de délicieuses pizzas bio cuites au feu de bois (sur place ou à emporter) autour de concerts à la Ferme de la Batailleuse ! Soirée conviviale !   .

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 42 48 30 

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English : Pizzas & Concert Rock N’Rooster

L’événement Pizzas & Concert Rock N’Rooster Rochejean a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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