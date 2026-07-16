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PLACE AUX GROUPES Le Barcarès

mercredi 12 août 2026 · Le Barcarès

PLACE AUX GROUPES Le Barcarès

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Barcarès

PLACE AUX GROUPES

Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Avec le groupe Les Klosques.
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Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 

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English :

With the band Les Klosques.

L’événement PLACE AUX GROUPES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE PORT BARCARES

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