TOURNEE SUMMER GAMES TOUR Le Barcarès
mercredi 12 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
TOURNEE SUMMER GAMES TOUR
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le Summer Games Tour fait étape au Barcarès pour une journée placée sous le signe du jeu, du sport et de la convivialité !
Rendez-vous sur le parking du Lydia pour profiter de nombreuses animations et activités ludiques, accessibles à tous. En famille ou entre amis, venez relever des défis, participer à des jeux et partager un moment de détente dans une ambiance festive.
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Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
The Summer Games Tour is making a stop in Barcarès for a day filled with games, sports, and fun!
Head to the Lydia parking lot to enjoy a variety of entertainment and fun activities, open to everyone. Whether with family or friends, come take on challenges, participate in games, and share a relaxing time in a festive atmosphere.
L’événement TOURNEE SUMMER GAMES TOUR Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
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