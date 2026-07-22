Informations pratiques

Le Barcarès

TOURNEE SUMMER GAMES TOUR

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Summer Games Tour fait étape au Barcarès pour une journée placée sous le signe du jeu, du sport et de la convivialité !

Rendez-vous sur le parking du Lydia pour profiter de nombreuses animations et activités ludiques, accessibles à tous. En famille ou entre amis, venez relever des défis, participer à des jeux et partager un moment de détente dans une ambiance festive.

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Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

The Summer Games Tour is making a stop in Barcarès for a day filled with games, sports, and fun!

Head to the Lydia parking lot to enjoy a variety of entertainment and fun activities, open to everyone. Whether with family or friends, come take on challenges, participate in games, and share a relaxing time in a festive atmosphere.

L’événement TOURNEE SUMMER GAMES TOUR Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES