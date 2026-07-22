UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Barcarès

LES DEAMBULATIONS DE L’ETE Le Barcarès

jeudi 13 août 2026 · Le Barcarès

LES DEAMBULATIONS DE L’ETE Le Barcarès

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Barcarès

LES DEAMBULATIONS DE L’ETE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Déambulations de l’été à la Place de la République sur les terrasses des restaurants et bars.
  .

Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer strolls from Place de la République to the terraces of restaurants and bars.

L’événement LES DEAMBULATIONS DE L’ETE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES

À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)