Informations pratiques

Le Barcarès

HOT STUFF DISCO

Quai Alain Gerbault Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Préparez-vous à remonter le temps avec Hot Stuff Disco ! Retrouvez toute la magie des années disco dans un spectacle festif mêlant musique, danse et paillettes. Des plus grands tubes de l’époque aux chorégraphies entraînantes, laissez-vous emporter par une ambiance conviviale et pleine d’énergie.

Enfilez vos plus belles tenues rétro et venez danser jusqu’au bout de la nuit !

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Quai Alain Gerbault Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Get ready to travel back in time with Hot Stuff Disco! Rediscover all the magic of the disco era in a festive show that blends music, dance, and glitter. From the biggest hits of the era to rousing choreography, let yourself be swept away by a friendly, high-energy atmosphere.

Put on your best retro outfits and come dance the night away!

L’événement HOT STUFF DISCO Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES