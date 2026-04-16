Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme Jardin du verger Carantec

Carantec

Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme

Jardin du verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Heureusement qu’Eve a croqué la pomme… sinon, nous serions encore au Paradis à tourner en rond !

Dans leur spectacle de cirque, deux femmes nommées Eve et Eve vous embarquent dans l’histoire du fameux croc du fruit défendu. Nous sommes au calme, où tout est rangé, propre, sage et tranquille. Voire un peu trop tranquille… Il ne se passe plus rien ! Dans ce soi-disant bien être, on s’ennuie.

​Une maladresse fait tomber la pomme qui était précieusement gardée sur un plateau. Au moment où Eve la saisit pour réparer le malheur, un étrange frisson la traverse et réveille sa curiosité. Malgré les avertissements de son acolyte, la tentation l’emporte… Eve croque et se laisse submerger par une sensation inouïe…Vive le désir!

Les croyances sont bouleversées.

– Duo de portés clownesques

– Gratuit

– Tout public

– Durée 45mn

– A 18h au jardin du Verger, repli à la salle du Kelenn en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. .

Jardin du verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme

L’événement Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX