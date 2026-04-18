Locquirec

Place aux Mômes Zirkus Morsa Be Ice Cycle

Place du Port Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Quelles sont les deux choses les plus chouettes de l’été?

Rosa et Mathilde, acrobates et mangeuses de glaces professionnelles ont créé un concept innovant et délicieux qui mélange leurs deux passions: le GLACIRQUE ! BeICEcycle est un mélange de spectacle de cirque et de fabrication de glace artisanale. Les portés acrobatiques au sol et sur vélo fixe sont les ingrédients de cette recette fun et délicieuse.

– Portés acrobatiques, Rola Bola, Houla Hoop, Clown

– Gratuit

– Tout public

– Durée 40 mn

– A 18h sur la place du port. Repli à la salle des sports en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Locquirec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Place du Port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

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English :

L’événement Place aux Mômes Zirkus Morsa Be Ice Cycle Locquirec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT BAIE DE MORLAIX