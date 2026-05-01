Place des Familles atelier massage François
Place des Familles atelier massage François samedi 23 mai 2026.
François
Place des Familles atelier massage
Rue des Écoles François Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier massage. Un moment de découverte des gestes simples pour favoriser le sommeil du bébé, apaiser les petits maux, stimuler son développement et renforcer le lien parent-enfant. .
Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles atelier massage
L’événement Place des Familles atelier massage François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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