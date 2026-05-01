François

Place des Familles atelier massage

Rue des Écoles François Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier massage. Un moment de découverte des gestes simples pour favoriser le sommeil du bébé, apaiser les petits maux, stimuler son développement et renforcer le lien parent-enfant. .

Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Place des Familles atelier massage

L’événement Place des Familles atelier massage François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre