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Mai à Vélo Balade à vélo Parking de la Mairie François

Mai à Vélo Balade à vélo Parking de la Mairie François

Mai à Vélo Balade à vélo Parking de la Mairie François samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parking de la Mairie

Adresse : 10 Rue des Écoles

Ville : 79260 François

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

François

Mai à Vélo Balade à vélo

Parking de la Mairie 10 Rue des Écoles François Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Partez pour une balade familiale de 12 km, accessible à tous, à la découverte du patrimoine de la commune. Un parcours agréable et convivial, idéal pour partager un moment en plein air tout en explorant les richesses locales. Dans le cadre de Mai à Vélo et du mois la parentalité Place des familles   .

Parking de la Mairie 10 Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68  mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Balade à vélo

L’événement Mai à Vélo Balade à vélo François a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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