Place des Familles yoga ludique François
Place des Familles yoga ludique François samedi 23 mai 2026.
François
Place des Familles yoga ludique
Rue des Écoles François Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier yoga ludique. Une initiation au yoga à travers des postures simples et des jeux autour du souffle, de la respiration, de la confiance en soi, ect. Un temps de bien-être à partager avec son enfant (de 3 à 6 ans). .
Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles yoga ludique
L’événement Place des Familles yoga ludique François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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