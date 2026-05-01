François

Place des Familles yoga ludique

Rue des Écoles François Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier yoga ludique. Une initiation au yoga à travers des postures simples et des jeux autour du souffle, de la respiration, de la confiance en soi, ect. Un temps de bien-être à partager avec son enfant (de 3 à 6 ans). .

Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles yoga ludique

L’événement Place des Familles yoga ludique François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre