Place des Familles jouez en famille! François
Place des Familles jouez en famille! François samedi 23 mai 2026.
François
Place des Familles jouez en famille!
Rue des Écoles François Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier jouez en famille. Pour un moment fun autour de jeux de société pour tous les âges et toutes les envies. Rires, défis et bonne humeur garantis! .
Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles jouez en famille!
L’événement Place des Familles jouez en famille! François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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