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Place des Familles jouez en famille! François

Place des Familles jouez en famille! François

Place des Familles jouez en famille! François samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 79260 François

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

François

Place des Familles jouez en famille!

Rue des Écoles François Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier jouez en famille. Pour un moment fun autour de jeux de société pour tous les âges et toutes les envies. Rires, défis et bonne humeur garantis!   .

Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92  devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles jouez en famille!

L’événement Place des Familles jouez en famille! François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre

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