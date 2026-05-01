Place des Familles jeux en bois François
Place des Familles jeux en bois François samedi 23 mai 2026.
François
Place des Familles jeux en bois
Rue des Écoles François Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de place des familles participez à jeux en bois. Des jeux en bois sont à disposition pour s’amuser, se défier et partager un bon moment ensemble. .
Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles jeux en bois
L’événement Place des Familles jeux en bois François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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