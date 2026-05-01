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Place des Familles fabrique à bonbons François

Place des Familles fabrique à bonbons François

Place des Familles fabrique à bonbons François samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 79260 François

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

François

Place des Familles fabrique à bonbons

Rue des Écoles François Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 15:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de place des familles participez à l’atelier fabrique à bonbons. Un atelier gourmand et créatif pour apprendre à fabriquer vos bonbons et sucettes maison !   .

Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92  devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles fabrique à bonbons

L’événement Place des Familles fabrique à bonbons François a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre

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