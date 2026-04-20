Rouen

Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 11:00:00

fin : 2026-04-20 11:20:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Séance de planétarium pour les 0–6 ans à l’Atrium. Un conte astronomique interactif pour découvrir le Soleil, les planètes et la Lune. .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute

L’événement Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité