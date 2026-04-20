Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute Rouen
Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute Rouen lundi 20 avril 2026.
Rouen
Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute
115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 11:00:00
fin : 2026-04-20 11:20:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24
Séance de planétarium pour les 0–6 ans à l’Atrium. Un conte astronomique interactif pour découvrir le Soleil, les planètes et la Lune. .
115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr
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English : Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute
L’événement Planétarium Les aventures de Ted l’astronaute Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
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