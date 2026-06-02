PLANÈTE EN FÊTE • Festival éco-responsable itinérant en Mayenne Saint-Denis-de-Gastines
PLANÈTE EN FÊTE • Festival éco-responsable itinérant en Mayenne Saint-Denis-de-Gastines samedi 4 juillet 2026.
Saint-Denis-de-Gastines
PLANÈTE EN FÊTE • Festival éco-responsable itinérant en Mayenne
Saint-Denis-de-Gastines Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival éco-responsable itinérant en Mayenne ciné, débats, conférences, tables rondes, concerts, spectacles et repas bio…
Au programme
• 13 conférences avec des intervenant-es exceptionnels
• 7 spectacles remplis de magie, féérie, poésie et voyage
• 7 concerts vibrants pour faire le plein d’énergie
• 7 ateliers propices aux rencontres, échanges et découvertes
• 4 balades pour observer, écouter, étudier le bocage mayennais
Pour les petits (et les grands), des activités seront proposées tout au long du week-end (fabrication d’instrument de musique ou d’objets en osier, balades en poney, piscine de foin, créations végétales, jeux en bois…) !
L’événement rassemblera également plus de 100 exposants spécialisés dans les constructions durables, les énergies renouvelables, l’habitat sain, la santé, la mobilité, le réemploi…
Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les âges et les familles.
Retrouvez tout le programme détaillé en ligne
planeteenfete.civambio53.fr .
Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Travelling eco-responsible festival in Mayenne: films, debates, conferences, round tables, concerts, shows and organic meals?
L’événement PLANÈTE EN FÊTE • Festival éco-responsable itinérant en Mayenne Saint-Denis-de-Gastines a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de communes de l’Ernée