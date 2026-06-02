Saint-Denis-de-Gastines

PLANÈTE EN FÊTE • Festival éco-responsable itinérant en Mayenne

Saint-Denis-de-Gastines Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival éco-responsable itinérant en Mayenne ciné, débats, conférences, tables rondes, concerts, spectacles et repas bio…

Au programme

• 13 conférences avec des intervenant-es exceptionnels

• 7 spectacles remplis de magie, féérie, poésie et voyage

• 7 concerts vibrants pour faire le plein d’énergie

• 7 ateliers propices aux rencontres, échanges et découvertes

• 4 balades pour observer, écouter, étudier le bocage mayennais

Pour les petits (et les grands), des activités seront proposées tout au long du week-end (fabrication d’instrument de musique ou d’objets en osier, balades en poney, piscine de foin, créations végétales, jeux en bois…) !

L’événement rassemblera également plus de 100 exposants spécialisés dans les constructions durables, les énergies renouvelables, l’habitat sain, la santé, la mobilité, le réemploi…

Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les âges et les familles.

Retrouvez tout le programme détaillé en ligne

planeteenfete.civambio53.fr .

Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Travelling eco-responsible festival in Mayenne: films, debates, conferences, round tables, concerts, shows and organic meals?

L’événement PLANÈTE EN FÊTE • Festival éco-responsable itinérant en Mayenne Saint-Denis-de-Gastines a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de communes de l’Ernée