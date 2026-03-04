Planètes, Cameo Commanderie, Nancy

Planètes Mercredi 11 mars, 15h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:45:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:45:00+01:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=0T4RN »}]

Atelier – Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre akènes de pissenlit rescapés d’une succession d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetés dans le cosmos. Après s’êt… Cameo Commanderie Planètes