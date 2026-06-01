Plateau POP ROCK à la butte-aux-cailles PARIS13, Restaurant Apollonia, Paris
Plateau POP ROCK à la butte-aux-cailles PARIS13, Restaurant Apollonia, Paris dimanche 21 juin 2026.
Plateau POP ROCK à la butte-aux-cailles PARIS13 Dimanche 21 juin, 17h00 Restaurant Apollonia Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:30:00+02:00
DY-musicSon présente son plateau POP-ROCK pour l’édition 2026 de la fête de la musique !
Six groupes pendant la soirée :
- 16h00 : BL@ST – Pop-Rock
- 17h15 : Touch of Souls – Soul
- 17h45 : Endless road – Pop-Rock
- 19h15 : Folk Road – Folk
- 19h45 : Rock in progress – Pop-Rock
- 21h30 : Dr Gang – Rock
Repassez sur la page pour retrouver le lien du stream
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Restaurant Apollonia 9 rue Jean-Marie Jego Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://dymusicson.wixsite.com/dy-musicson/fdlm
DY-musicSon présente son plateau POP-ROCK pour l’édition 2026 de la fête de la musique !
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