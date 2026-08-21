Play’Ben Bibliothèque Pleyben
vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Play’Ben
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 16:45:00
fin : 2026-10-09 19:45:00
Date(s) :
2026-10-09
Animé par Stéphanie et Goan d’Au Fil des jeux (ludothèque de Polysonnance).
Que vous soyez jeune joueur ou joueur expert, cette soirée jeux de société est ouverte à tous. Les participants choisissent les jeux auxquels ils veulent joue, ensemble ou par petits groupes.
Tout public.
Il est possible de venir et de repartir à l’heure souhaitée. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Play’Ben Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Pleyben (Finistère)
- Forum des associations Pleyben 29 août 2026
- Vide-grenier, vide-dressing et braderie de puériculture Pleyben 6 septembre 2026
- Karaoké Social Club Salle Arvest Pleyben 25 septembre 2026
- Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Bibliothèque Pleyben Pleyben 1 octobre 2026
- Concert Aïelo Salle Arvest Pleyben 1 octobre 2026