Play’Ben Bibliothèque Pleyben
vendredi 9 avril 2027 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Play’Ben
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 16:45:00
fin : 2027-04-09 19:45:00
Date(s) :
2027-04-09
Animé par Stéphanie et Goan d’Au Fil des jeux (ludothèque de Polysonnance).
Que vous soyez jeune joueur ou joueur expert, cette soirée jeux de société est ouverte à tous. Les participants choisissent les jeux auxquels ils veulent joue, ensemble ou par petits groupes.
Tout public.
Il est possible de venir et de repartir à l’heure souhaitée. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Play’Ben Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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