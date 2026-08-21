Play’Ben Bibliothèque Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Play’Ben

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 16:45:00

fin : 2027-04-09 19:45:00

Date(s) :

2027-04-09

Animé par Stéphanie et Goan d’Au Fil des jeux (ludothèque de Polysonnance).

Que vous soyez jeune joueur ou joueur expert, cette soirée jeux de société est ouverte à tous. Les participants choisissent les jeux auxquels ils veulent joue, ensemble ou par petits groupes.

Tout public.

Il est possible de venir et de repartir à l’heure souhaitée. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Play’Ben Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE