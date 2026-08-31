Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Playlist Orient

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez à travers le musée numérique des œuvres orientales issues des collections de l’institut du Monde Arabe ou du musée Guimet en passant par le musée du Louvre. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Playlist Orient

L’événement Playlist Orient Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin