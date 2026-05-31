Play’n Export, CCI Grenoble, Grenoble

Play’n Export Jeudi 2 juillet, 09h00 CCI Grenoble Isère

Tarif : 72 € TTC (soit 60 € HT) par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00

Vous souhaitez exporter mais vous ne savez pas par où commencer ?

Cet atelier immersif vous aide à structurer vos premiers pas à l’international en vous offrant une vision claire, opérationnelle et accessible des fondamentaux du commerce international.

En une demi-journée, vous vivez une expérience export réelle, entouré d’experts et d’autres dirigeants partageant les mêmes ambitions.

Objectif de l’atelier :

Comprendre les grandes étapes d’un projet export

Identifier les leviers, les outils et les bonnes pratiques pour se lancer

Obtenir des réponses concrètes à vos premières questions

Repartir avec des bases solides pour accélérer votre développement international

Programme :

Session collective – 9h00 à 12h30

Une matinée rythmée autour de 4 thématiques essentielles pour appréhender l’international de façon simple et opérationnelle :

Approche commerciale des marchés étrangers

des marchés étrangers Financement (comprendre les dispositifs mobilisables pour accompagner le développement)

(comprendre les dispositifs mobilisables pour accompagner le développement) Réglementation & logistique (anticiper les obligations et organiser vos flux)

(anticiper les obligations et organiser vos flux) Paiements internationaux (comprendre les modes de paiement et limiter les risques)

→ Une expérience interactive mêlant exemples concrets, échanges et mises en situation.

Suivi sur mesure (option)

Bénéficiez de rdv individuel avec nos experts Grex/EEN Grenoble et partenaires pour aller plus loin. Ces rdvs individuels seront organisés à votre demande et auront lieu à une date à convenir avec notre équipe.

Condition d’accès :

Entreprise débutant à l’export ou souhaitant gagner du temps dans son développement export.

CCI Grenoble 5/7 Place Robert Schuman 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.grex.fr/evenement/playn-export »}]

Un atelier immersif pour vous aider à structurer vos premiers pas à l’international en vous offrant une vision claire, opérationnelle et accessible des fondamentaux du commerce international. export international