Play’n Export, CCI Grenoble, Grenoble
Play’n Export, CCI Grenoble, Grenoble jeudi 2 juillet 2026.
Play’n Export Jeudi 2 juillet, 09h00 CCI Grenoble Isère
Tarif : 72 € TTC (soit 60 € HT) par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00
Vous souhaitez exporter mais vous ne savez pas par où commencer ?
Cet atelier immersif vous aide à structurer vos premiers pas à l’international en vous offrant une vision claire, opérationnelle et accessible des fondamentaux du commerce international.
En une demi-journée, vous vivez une expérience export réelle, entouré d’experts et d’autres dirigeants partageant les mêmes ambitions.
Objectif de l’atelier :
- Comprendre les grandes étapes d’un projet export
- Identifier les leviers, les outils et les bonnes pratiques pour se lancer
- Obtenir des réponses concrètes à vos premières questions
- Repartir avec des bases solides pour accélérer votre développement international
Programme :
Session collective – 9h00 à 12h30
Une matinée rythmée autour de 4 thématiques essentielles pour appréhender l’international de façon simple et opérationnelle :
- Approche commerciale des marchés étrangers
- Financement (comprendre les dispositifs mobilisables pour accompagner le développement)
- Réglementation & logistique (anticiper les obligations et organiser vos flux)
- Paiements internationaux (comprendre les modes de paiement et limiter les risques)
→ Une expérience interactive mêlant exemples concrets, échanges et mises en situation.
Suivi sur mesure (option)
Bénéficiez de rdv individuel avec nos experts Grex/EEN Grenoble et partenaires pour aller plus loin. Ces rdvs individuels seront organisés à votre demande et auront lieu à une date à convenir avec notre équipe.
Condition d’accès :
Entreprise débutant à l’export ou souhaitant gagner du temps dans son développement export.
CCI Grenoble 5/7 Place Robert Schuman 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.grex.fr/evenement/playn-export »}]
Un atelier immersif pour vous aider à structurer vos premiers pas à l’international en vous offrant une vision claire, opérationnelle et accessible des fondamentaux du commerce international. export international
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