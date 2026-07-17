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Playtime, Les Cinéastes, Le Mans

jeudi 23 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Playtime, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Playtime Jeudi 23 juillet, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:06:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:06:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=EX59H »}]
Rétrospective j.tati – Comme de nombreux autres Parisiens, Monsieur Hulot a du mal à s’adapter à la modernité de la capitale, à y trouver sa place et à entretenir des rapports humains.

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