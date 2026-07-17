AGENDA · Le Mans
Playtime, Les Cinéastes, Le Mans
jeudi 23 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Playtime Jeudi 23 juillet, 18h00 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:06:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:06:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=EX59H »}]
Rétrospective j.tati – Comme de nombreux autres Parisiens, Monsieur Hulot a du mal à s’adapter à la modernité de la capitale, à y trouver sa place et à entretenir des rapports humains.
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