Pleurtuit se bouge Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit
Pleurtuit se bouge Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit dimanche 7 juin 2026.
Pleurtuit
Pleurtuit se bouge
Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Rando organisée par le cyclo club de Pleurtuit le 7 juin 2026
Inscriptions à partir de 7h30 jusqu’à 10h à la maison des associations.
Au programme
-2 Parcours vélo route de 65 ou 85 Kms (Ravitaillement à mi-parcours). Départ libre.
-3 Parcours VTT de 25, 35, ou 45 Kms (Ravitaillement prévu). Départ libre.
-2 parcours Vélo famille de 10 ou 20 Kms. Départ libre jusqu’à 10h00.
-2 parcours Marche de 6 ou 10 Kms. Départ groupé à 9h00.
A l’arrivée casse-croute et boisson.
Pot de l’amitié à 12h et tombola. .
Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 10 58 98
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English :
L’événement Pleurtuit se bouge Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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