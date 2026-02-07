Pleurtuit se bouge Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Pleurtuit

Pleurtuit se bouge

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Rando organisée par le cyclo club de Pleurtuit le 7 juin 2026

Inscriptions à partir de 7h30 jusqu’à 10h à la maison des associations.

Au programme

-2 Parcours vélo route de 65 ou 85 Kms (Ravitaillement à mi-parcours). Départ libre.

-3 Parcours VTT de 25, 35, ou 45 Kms (Ravitaillement prévu). Départ libre.

-2 parcours Vélo famille de 10 ou 20 Kms. Départ libre jusqu’à 10h00.

-2 parcours Marche de 6 ou 10 Kms. Départ groupé à 9h00.

A l’arrivée casse-croute et boisson.

Pot de l’amitié à 12h et tombola. .

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 10 58 98

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English :

L’événement Pleurtuit se bouge Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme