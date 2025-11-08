Pling-Klang

Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

SPECTACLE DU 13 MARS 2025 COMPLET

Qui n’a jamais partagé avec son âme sœur l’expérience à haut risque d’assembler un meuble en kit ?

À partir de cette situation familière, “Pling-Klang” aborde la thématique amoureuse et le couple sous l’angle de l’humour et du défi.

Étienne Manceau et Mathieu Despoisse forment un malicieux tandem touche-à-tout, tantôt manipulateurs d’objets, jongleurs ou acrobates.

Tout près de nous, ils s’attachent à déconstruire, visser et recoller les pièces détachées de l’intrigue romantique contemporaine.

Leur notice de montage symbolise la feuille de route de l’existence, quitte à la suivre sans trop réfléchir… jusqu’à l’absurde !

Complicité, fous rires, dispute, rabibochage, tout y passe.

– Tout public dès 10 ans. .

Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pling-Klang Landerneau a été mis à jour le 2025-11-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS