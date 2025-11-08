Pling-Klang Landerneau
Pling-Klang Landerneau vendredi 13 mars 2026.
Pling-Klang
Place Saint-Thomas Landerneau Finistère
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-13 2026-03-14
SPECTACLE DU 13 MARS 2025 COMPLET
Qui n’a jamais partagé avec son âme sœur l’expérience à haut risque d’assembler un meuble en kit ?
À partir de cette situation familière, “Pling-Klang” aborde la thématique amoureuse et le couple sous l’angle de l’humour et du défi.
Étienne Manceau et Mathieu Despoisse forment un malicieux tandem touche-à-tout, tantôt manipulateurs d’objets, jongleurs ou acrobates.
Tout près de nous, ils s’attachent à déconstruire, visser et recoller les pièces détachées de l’intrigue romantique contemporaine.
Leur notice de montage symbolise la feuille de route de l’existence, quitte à la suivre sans trop réfléchir… jusqu’à l’absurde !
Complicité, fous rires, dispute, rabibochage, tout y passe.
– Tout public dès 10 ans. .
Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50
