Plis et chimères, exposition de Laure Juilan Dallet, chapelle saint-loup, Saint-Loubès

Informations pratiques

Plis et chimères, exposition de Laure Juilan Dallet Samedi 7 novembre, 11h00 chapelle saint-loup Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Sous les plis des rides ne se cachent-ils pas les chimères de toiles abstraites ?

Laure Juilan Dallet expose ses oeuvres grands formats abstraites et figuratives, peintes sur des draps à la Chapelle Saint-Loup.

Elle vous y invite le temps d’une conversation avec le vivant.

Vernissage en présence de l’artiste, Samedi 7 à 11h.

HORAIRES des visites à consulter SUR AGENDA MAIRIE ST-LOUBES

chapelle saint-loup chapelle saint-loup, 33450 Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-loubes.fr/agenda/ »}]

Être vieux pour un arbre est source d’émerveillement. Qu’en est-il pour les humains ? La vieillesse peut-elle être source de beauté ? exposition peinture

Laure Juilan Dallet