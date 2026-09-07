Plis et chimères, exposition de Laure Juilan Dallet, chapelle saint-loup, Saint-Loubès
samedi 7 novembre 2026 · chapelle saint-loup · Saint-Loubès
Informations pratiques
Plis et chimères, exposition de Laure Juilan Dallet Samedi 7 novembre, 11h00 chapelle saint-loup Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00
Sous les plis des rides ne se cachent-ils pas les chimères de toiles abstraites ?
Laure Juilan Dallet expose ses oeuvres grands formats abstraites et figuratives, peintes sur des draps à la Chapelle Saint-Loup.
Elle vous y invite le temps d’une conversation avec le vivant.
Vernissage en présence de l’artiste, Samedi 7 à 11h.
HORAIRES des visites à consulter SUR AGENDA MAIRIE ST-LOUBES
chapelle saint-loup chapelle saint-loup, 33450 Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-loubes.fr/agenda/ »}]
Être vieux pour un arbre est source d’émerveillement. Qu’en est-il pour les humains ? La vieillesse peut-elle être source de beauté ? exposition peinture
Laure Juilan Dallet
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